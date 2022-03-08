İşte küçük kızın sığınakta yaşattığı duygusal anlar

Ukrayna’daki onlarca sığınakta Ukraynalılar günlerdir yaşam mücadelesi veriyor. O sığınaklardan birinde, sessizliğin ortasında küçük bir kız, çocukların en sevdiği filmlerden Karlar Ülkesi’nin şarkısını söylemeye başlıyor. ‘Let It Go’ adlı şarkı, küçük kızın o huzur veren sesinden Ukrayna dilinde tatlı bir melodiyle sığınakta yankılandı. İşte o duygusal anlar...

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 15:48 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 16:18

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