İşte küçük kızın sığınakta yaşattığı duygusal anlar
Ukrayna’daki onlarca sığınakta Ukraynalılar günlerdir yaşam mücadelesi veriyor. O sığınaklardan birinde, sessizliğin ortasında küçük bir kız, çocukların en sevdiği filmlerden Karlar Ülkesi’nin şarkısını söylemeye başlıyor. ‘Let It Go’ adlı şarkı, küçük kızın o huzur veren sesinden Ukrayna dilinde tatlı bir melodiyle sığınakta yankılandı. İşte o duygusal anlar...
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