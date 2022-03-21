Karadeniz’de mayın tehlikesi

Odessa açıklarına döşenen mayınlar hava şartları nedeniyle zincirlerini kopardı ve Karadeniz’de sürüklenmeye başladı. Serseri mayınların İstanbul Boğazı’na kadar gelme ihtimali var. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, ‘‘420 mayın var. % 5 oranında kopmuş olsa 20 mayından bahsediyoruz. Dolayısıyla risk yok diyemeyiz, risk var. Sahil koruma teşkilatının tedbir alması lazım’’ dedi. (Haber:Korhan Varol)
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