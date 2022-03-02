Kiev şehir çatışmasına hazırlanıyor

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 7. gün geride kalmak üzere. Harkov'da yoğun bombardıman kent merkezinde taş üstünde taş bırakmadı.. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre 24 saat içinde en az 21 kişi öldü; 112 kişi de yaralandı. Saldırının başladığı günden bu yana ise 21 çocuk öldü, 55'i yaralandı. Jitomir ve Herson'dan da çatışma haberleri geliyor. Kiev'de bulunan NTV ekibinden Osman Terkan ile kameraman Cumhur Çatkaya son durumu anlattı.
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NTV Haber 02.03.2022 - 21:00| Son Güncelleme : 02.03.2022 - 21:09
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