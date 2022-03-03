Kiev'de art arda patlamalar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece tren istasyonu yakınında art arda patlamalar oldu. Havada imha edilen bir Rus füzesi istasyon yakınından geçen merkezi ısınma sistemi hattına hasar verdi. Kiev'deki son durumu NTV ekibinden Osman Terkan anlattı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 03.03.2022 - 04:13| Son Güncelleme : 03.03.2022 - 04:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.