Kiev'de art arda patlamalar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece tren istasyonu yakınında art arda patlamalar oldu. Havada imha edilen bir Rus füzesi istasyon yakınından geçen merkezi ısınma sistemi hattına hasar verdi. Kiev'deki son durumu NTV ekibinden Osman Terkan anlattı.

Haberler - NTV Haber 03.03.2022 - 04:13 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 04:49

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