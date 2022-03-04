Kiev'in 3. büyük kuşatması

Yeryüzünde "kesintiz olarak" bin yılı aşkın bir süredir yerleşim görmüş kentler araında Kiev de bulunuyor. Kiev, tarihinin en büyük üçüncü kuşatmasına hazırlanıyor. Geçmişten günümüze Kiev'in hikayesini ve Ukrayna ordusunun nasıl bir savunma planı hazırladığını NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe anlattı.

Haberler - NTV Haber 04.03.2022 - 02:59 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 04:48

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