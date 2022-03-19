Kırım'ın ilhakının 8. yılında konuştu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken başkent Moskova'da Kırım'ın ilhakının sekizinci yılı için kutlama töreni düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Putin, konuşmasında Ukrayna operasyonunun ülkesini hiç olmadığı kadar birlik haline getirdiğini söyledi. Rus liderin konuşmasıysa bir süreliğine kesildi. Kremlin teknik arıza olduğunu duyurdu.

Haberler - NTV 19.03.2022 - 09:38 | Son Güncelleme : 19.03.2022 - 09:45

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