Konotop’tan çıkamayan Türk: Rus güçleri sivillere saldırıyor
Ukrayna’nın Konotop şehrinde yaşayan 120’den fazla Türk, Rus ordusunun ablukası nedeniyle mahsur kaldı. Onlardan biri de 5 yıl önce Konotop şehrine yerleşen Engin Avan... Şehirden çıkmayı deneyen ancak Rus ordusunun ağır bombardımanı nedeniyle geri dönmek zorunda kalan Avan, yaşadıklarını NTV'ye anlattı. (Haber:Ahmet Örsoğlu)
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NTV Haber 08.03.2022 - 14:43| Son Güncelleme : 08.03.2022 - 17:05
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