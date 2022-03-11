Lviv'de vatandaşlara molotof kokteyli yapımı öğretiliyor

Tiyatro sığınağa, sinema silah eğitim merkezine dönüştü. Ukranalılar sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Lviv'de Bir sinemanın çatısında molotof kokteyli yapımı ve nasıl kullanılacağına dair eğitimler veriliyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve Cumhur Çatkaya o eğitimi görüntüledi.

Haberler - NTV 11.03.2022 - 17:24 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 17:34

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