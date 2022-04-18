Lviv’e 5 füze saldırısı: 6 ölü, 8 yaralı

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırılarında 6 kişi yaşamını yitrdi, 1’i çocuk 8 kişi yaralandı. Lviv Valisi Maksim Kozicki, füzelerden üçünün askeri altyapı tesislerine isabet ettiğini açıkladı. Füze saldırılarının ardından geriye enkaz görüntüleri kaldı.
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