Mariupol cehenneminden kaçış

Ukrayna'nın bombardıman altındaki şehirlerinden Mariupol'de büyük bir dram yaşanıyor. Yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Su ve gıda neredeyse yok gibi. 3 buçuk yaşındaki Yasemin'in, yağmur suyu toplamaya çalışırken kaydedilen görüntüleri ise durumu özetliyor. (Haber: Deniz Tüysüz)
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