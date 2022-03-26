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Mariupol cehenneminden kaçış

Ukrayna'nın bombardıman altındaki şehirlerinden Mariupol'de büyük bir dram yaşanıyor. Yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Su ve gıda neredeyse yok gibi. 3 buçuk yaşındaki Yasemin'in, yağmur suyu toplamaya çalışırken kaydedilen görüntüleri ise durumu özetliyor. (Haber: Deniz Tüysüz)

Haberler - NTV 26.03.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 26.03.2022 - 10:17

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