    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Mariupol’de Rus tankı pusuya düşürüldü

Ukrayna’nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldü. Direnişçiler, Mariupol sokaklarında ilerleyen bir Rus tankına omuzdan atılan roketle saldırdı. Üst kısmında alevler oluşan tank hasar aldı ama ilerlemeye devam etti.

Haberler - ntv.com.tr 29.03.2022 - 15:01 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 15:06

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ