Mariupol’de Rus tankı pusuya düşürüldü

Ukrayna’nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldü. Direnişçiler, Mariupol sokaklarında ilerleyen bir Rus tankına omuzdan atılan roketle saldırdı. Üst kısmında alevler oluşan tank hasar aldı ama ilerlemeye devam etti.
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