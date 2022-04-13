Mariupol’de yaşayan yağmur ve annesi Türkiye’ye ulaştı

Ukrayna’nın bombardıman altındaki şehirlerinden Mariupol’de büyük bir dram yaşanıyor. Yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Su ve gıda nerdeyse yok gibi... 3 buçuk yaşındaki Yasemin’in yağmur suyu toplamaya çalışırken kaydedilen görüntüleri daha önce NTV’de ekranlara taşımıştık. O küçük kız annesiyle birlikte 20 günlük yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştı. Anne Raisa Koyun zorlu yolculuğu NTV’ye anlattı. (Haber:Deniz Tüysüz)

Haberler - NTV 13.04.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 15:24

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