Mariupol’deki caminin dernek başkanı son durumu NTV’ye anlattı
Rusya’nın kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentinde 34’ü çocuk 110 Türk, camide mahsur kaldı. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, çok yakınlarına füze düştüğünü, su ve yiyecek sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.