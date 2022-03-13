Mariupol’deki caminin dernek başkanı son durumu NTV’ye anlattı

Rusya’nın kuşatma altında tuttuğu Mariupol kentinde 34’ü çocuk 110 Türk, camide mahsur kaldı. Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, çok yakınlarına füze düştüğünü, su ve yiyecek sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.

Haberler - NTV 13.03.2022 - 13:51 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 13:57

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