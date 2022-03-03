Moskova’da protestolara katılan küçük kız tutuklandı
Facebook’ta Alexandra Arkhipova isimli bir kullanıcı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Ukrayna Elçiliği’ne çiçek bıraktıktan sonra tutuklanan küçük bir kızın videosunu yayınlandı. Demir parmaklıkların arkasında ağlayarak bir kadının elini tutan kızın görüntüsü dünya basınında ve sosyal medyada geniş yer buldu.
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