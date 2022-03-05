NTV ekibi çatışma bölgesinde

Rus askerleri, Ukrayna'da başkent Kiev'e doğru ilerleyişe devam ediyor. Başkentin kuzeyindeki Bucha'dan siviller tahliye edilirken çatışma ve patlama sesleri eksik olmuyor. O şiddetli patlamalardan bazıları NTV Muhabiri Osman Terkan ve Kameraman Cumhur Çatkaya canlı yayındayken duyuldu.

Haberler - ntv.com.tr 05.03.2022 - 17:03 | Son Güncelleme : 05.03.2022 - 17:29

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