NTV ekibi Kiev kapısındaki çatışmayı görüntüledi

Ukrayna’nın başkenti Kiev günlerdir Rus birliklerinin kuşatması altında... Ve Rus konvoyu kent merkezine iyice yaklaşmış durumda… NTV ekibinden Osman Terkan ve Kameraman Cumhur Çatkaya tahliyeler sırasında yaşanan çatışmayı görüntüledi. İşte NTV kamerasının kaydettiği patlama anı ve sonrasında yaşananlar...
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