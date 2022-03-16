NTV ekibi Lviv’deki yeraltı hastanesini görüntüledi
Rus ordusunun saldırıları sürerken yüz binlerce kişinin tahliye merkezi olan Lviv’de bir AVM’nin bodrum katı sahra hastanesine dönüştürüldü. Hastanede Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen gönüllü doktor, hemşire ve eczacılar çalışıyor. (Haber:Osman Terkan Kameraman:Cumhur Çatkaya)
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