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NTV ekibi Rusların çekildiği Buça’da toplu mezarı görüntüledi

Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerinden geri çekilmesinin ardından sahadan gelen görüntüler büyük bir katliamın yaşandığına işaret ediyor. Ukraynalı yetkililer şimdiye kadar 300’den fazla sivilin öldürüldüğünü açıkladı. NTV ekibinden Özden Erkuş ve Namık Okutan da Buça’da bir toplu mezarı görüntüledi.

Haberler - NTV 04.04.2022 - 16:00 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 16:09

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