NTV Ukrayna mevzilerini görüntüledi: Kiev'in kapısı Bucha'da bombardıman

Rus Ordusu Ukrayna'da başkent Kiev'i kuşatmak için saldırılarını yoğunlaştırdı. Kentin giriş yolları ve bu yollardaki yerleşim yerleri bombardıman altında. NTV ekibinden Muhabir Osman Terkan ve Kameraman Cumhur Çatkaya da o bombardımanlardan birine tanıklık etti; sivillerin kaçışını görüntüledi.

Haberler - NTV Haber 04.03.2022 - 20:53 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 21:01

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