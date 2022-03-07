‘‘Oğullarımız ölüme gönderildi. Senin oğlun nerede?’’

Rusya’nın Ukrayna işgaline Rus halkından da tepki var. Rus kentleri pekçok protesto gösterilerine sahne olurken Rus bir anne yerel yöneticiye tepki gösterdi. Oğlunun ölüme gönderildiğini söyleyen kadın, ‘‘Bizim oğullarımız neden gönderildi? Senin oğlun nerede?’’ diyerek Kuzbass Bölgesi Valisi Sergey Tsivilev’e hesap sordu.

Haberler - NTV 07.03.2022 - 15:35 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 15:55

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