Rus askeri Azovstal'da

Rus güçlerinin Mariupol'de Ukrayna askerlerinin direnişi sürdürdüğü Azovstal çelik fabrikasına girdiği açıklandı. Ukrayna ve Rus askerleri arasında çatışmalar yaşandığı gelen bilgiler arasında. Rusya ordusu tesisteki sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca sabah 08.00 ila akşam 18.00 arasında insani koridor açılacağını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 05.05.2022 - 04:12 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 04:25

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