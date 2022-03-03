Rus bombardımanından geriye bu görüntüler kaldı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı giriştiği işgal harekatının birinci haftası geride kaldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü 1 Mart itibariyle 227 sivilin öldüğünü, 525 sivilin yaralandığını doğruladı. Rus güçlerinin Ukrayna’ya saldırısı sürüyor. Başkent Kiev’in kuzeybatısında yer alan Borodyanka, İrpin ve Bucha’daki yerleşim yerlerinde taş üstünde taş kalmadı. İşte gece boyunca devam eden bombardımandan geriye kalan görüntüler...
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