Rus drone’u İngiliz füzesiyle düşürüldü

İngiltere’nin Ukrayna’ya gönderdiği son teknoloji ‘Martlet’ füzesi cephede ilk kez görüntülendi. Hem yerdeki hem de havadaki hedefleri vurabilen 8 km menzilli füze, İngiliz ordusunda daha geçtiğimiz yıl hizmete girmişti. İngiltere haricinde sadece Ukrayna’da bulunan Martlet füzesi tarafından vurulan Rus drone’nun görüntüleri de paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları drone vurmak için İngiliz füzesinin kullanılmasını ‘israf’ olarak değerlendirse de askeri uzmanlar, istihbarat toplayan İHA’ların savaş uçakları kadar tehlikeli olabildiğine vurgu yapıyor.
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