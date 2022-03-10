Rus helikopterleri Ukrayna'nın askeri tesislerini böyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, helikopterlerle Ukrayna’daki askeri tesislerin vurulma anını paylaştı. Yapılan açıklamada ‘‘Modern savaş helikopterleri Mi-28n ve Ka-52 ekiplerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tahkimatlarına ve zırhlı araçlarına hava saldırısı’’ düzenlediği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 12:34 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 12:51

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