Rus helikopterleri Ukrayna'nın askeri tesislerini böyle vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, helikopterlerle Ukrayna’daki askeri tesislerin vurulma anını paylaştı. Yapılan açıklamada ‘‘Modern savaş helikopterleri Mi-28n ve Ka-52 ekiplerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tahkimatlarına ve zırhlı araçlarına hava saldırısı’’ düzenlediği belirtildi.
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