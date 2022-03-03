Rus kuşatması altındaki kentten kurtarılmayı bekliyorlar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ülkedeki Türklerin tahliyesine çalışılıyor. Ancak çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü, Rusya sınırındaki Sumi’de kalan yaklaşık 150 Türk öğrenci için, şimdilik tahliye umudu yok. O öğrencilerden Beril Argun, NTV’den Yağız Şenkal’a kuşatma altındaki hayatlarını anlattı.

Haberler - NTV 03.03.2022 - 14:01 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 14:23

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