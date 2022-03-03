Rus kuşatması altındaki kentten kurtarılmayı bekliyorlar
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ülkedeki Türklerin tahliyesine çalışılıyor. Ancak çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü, Rusya sınırındaki Sumi’de kalan yaklaşık 150 Türk öğrenci için, şimdilik tahliye umudu yok. O öğrencilerden Beril Argun, NTV’den Yağız Şenkal’a kuşatma altındaki hayatlarını anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.