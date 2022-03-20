Rus Ordusu Kiev yakınlarındaki Irpin’i bombaladı

Rus Ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezine 25 km mesafedeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Irpin’de yaşayan bir Ukraynalının cep telefonyla kaydettiği görüntülerde bombardıman sonrası binalarda yangın çıktığı görülüyor. Kaydı yapan Ukraynalı ‘‘Uyandık ve evlerin yandığını gördük. Komşum Vasiliy İvanoviç’in evi yanıyor. Neler oluyor böyle Allah’ım’’ diyerek tepki gösterdi.
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