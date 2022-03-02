Rus tankına motoloflu saldırı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna askerleriyle birlikte Ukraynalı siviller de ülkelerini savunmak için saldırılar gerçekleştiriyor. Bir haftadır molotof kokteyli hazırlayan Ukraynalılar, hareket halindeki Rus askeri araçlarına saldırdı. Otomobilden Rus tankına molotof kokteyli atan bir kadın, yanmaktan son anda kurtuldu.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 16:55 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 17:02

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