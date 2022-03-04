Rus tankları arkalarında işte bu görüntüleri bıraktı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 50 km uzaklıktaki Borodyanka’da yıkım, drone ile görüntülendi. Görüntüler, Rus hava saldırılarının ardından Borodyanka’nın harabeye döndüğünü gösteriyor. Yüzlerce bina ağır hasar almış durumda... Bazı binalarda yangın hala devam ediyor. Drone göruntülerınde sokaklarda terk edilmiş haldeki tanklar da görülüyor.
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