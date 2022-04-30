Rus timi böyle pusuya düşürüldü

Rusya Mariupol'ü tamamen kontrol altına aldığını açıkladı ancak Ukraynalıların kentin sanayi bölgesindeki direnişi sürüyor. Bir Rus timi, harabeye dönmüş evleri güvenlik amacıyla kontrol ederken, Ukraynalı keskin nişancıların hedefi oldu. Rus gazeteci Andrey Filatov, Azovstal sanayi bölgesinde Ukraynalı direnişçilerle Rus birlikleri arasındaki çatışmayı görüntüledi. Yoğun ateş altında Rus askerlerinden biri vuruldu. Onu emniyetli bir yere taşımaya çalışan silah arkadaşı da kurşunlardan kaçamadı. Ancak yaralanmasına rağmen arkadaşını bırakmadı. Diğer askerlerin de yardımıyla vurulan Rus askeri güvenli bölgeye taşındı. 2 askerin de hayatta kalıp kalmadığı ise bilinmiyor.
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