Rus zırhlısından sivil araca ateş açıldı

Ukrayna’da Kiev kenti yakınlarındaki Makariv’de bir Rus zırhlısı, sivil araca ateş açtı. Konvoyun önündeki zırhlı araç, kavşakta kendilerine doğru gelen sivil aracı görünce ateşe başladı. İlk mermiler ağaçlara isabet etti ve ateş açıldığını fark eden sürücü durup beklemeye başladı. Ancak zırhlı araç, otomobilin üzerine doğru yöneldi ve ağır silahla vurulan otomobil alev aldı. Sürücü otomobilin içinde hayatını kaybetti.
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