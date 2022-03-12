''Ruslar vakum bombası kullanıyor''

Rusların Ukrayna'da termobarik vakum bombaları kullandığı iddia edildi. Savaş alanındaki kanıtlar sosyal medyada paylaşıldı. Vakum bombası patladığı yerdeki tüm hayatı yok eden bir silah. Savunma Analisti Hakan Kılıç bu silahların yıkıcı özelliklerini, siviller için yarattığı tehlikeleri NTV'ye anlattı. (Haber: Göktan Bedük)

Haberler - NTV 12.03.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 11:00

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ