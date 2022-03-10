Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor
Antalya’da 1,5 saat süren görüşmenin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘‘İnsani koridor açılması önerimizi tekrarladık. Krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor’’ dedi.
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