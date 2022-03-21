Rusya, eğitim taburunun imha görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava birliklerinden 132. keşif taburunun eğitim alanını vurduğu görüntüleri paylaştı. Jitomir kentindeki eğitim alanına atılan füzelerle tabur personeli, yabancı eğitmenler ve paralı askerlerin imha edildiği belirtildi. Saldırı sonucunda merkezin alt yapısı ve askeri teçhizat da devre dışı kalmış oldu.
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