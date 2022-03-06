Rusya Herson’da ele geçirdiği üssün görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ait bir askeri üssün görüntülerini paylaştı. İddiaya göre, Rus güçleri Herson kenti yakınlarında Ukrayna’ya ait üssü ele geçirdi. Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı vidoeda, üste çok sayıda askeri araç, silah ve mühimmat bulunduğu görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 06.03.2022 - 09:29 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 09:45

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