Rusya operasyonun görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya ait bir konvoyu vurduğunu duyurdu. Saldırı helikopteriyle gerçekleşen operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Ukrayna’da hiçbir büyük kenti ele geçiremeyen Rus güçleri yaşadıkları kayıpların ardından ülkenin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bundan sonra odağın ülkenin doğusu olacağını açıklamış ve ‘‘Zor bir savaş olacak’’ ifadesini kullanmıştı.
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