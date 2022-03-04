Rusya Savunma Bakanlığı Rus zırhlıların görüntülerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı Rus zırhlı araçlarının Kiev bölgesine girerken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, imha edilmiş kontrol noktaları, yıkılmış köprüler ve askeri araçların portatif köprüden ilerleyişi görülüyor.
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