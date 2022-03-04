Rusya Ukrayna savaşında 5 senaryo

Ukrayna krizi, Rusya'nın işgale girişmesiyle savaşa dönüştü. Peki bu durum ne kadar sürecek? Krizden çıkmanın başka yolu var mı? İngiliz yayın kuruluşu BBC olası senaryoları derledi. Hepsi çok mümkün görünmese de senaryolarından birden fazlasının birlikte gerçekleşmesi de olası. İşte 5 senaryo.
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NTV Haber 04.03.2022 - 18:34| Son Güncelleme : 04.03.2022 - 18:37
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