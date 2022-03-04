Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı

Rusya, Ukrayna işgalinin 9'uncu gününde Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Santraldeki 6 reaktörden biri isabet aldı ve yangın çıktı. Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Rus ordusunun santrale her yönden ateş açtığını söyledi. Bakan, nükleer santralde patlama olması halinde Çernobil’deki patlamadan 10 kat daha büyük olacağına dikkat çekti.
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