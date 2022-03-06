Rusya’nın bomba yağdırdığı kasabalar yerle bir oldu

Rus birlikleri, Ukrayna’nın Jitomir kentindeki Korosen ve Ovruch kasabalarına bomba yağrdırdı. Bombardıman sonrasında çekilen bir videoda evleirn yerle bir olduğu görülüyor. Yetkililer saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve enkazlardan 5 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 06.03.2022 - 11:57 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 12:06

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