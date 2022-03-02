Rusya'nın çocuk askerleri

Ukrayna istihbarat servisi Rus askerlerinin propaganda videosunu yayınladı. Çoğu genç olan Rus askerleri görüntülerde, Ukrayna’ya gideceklerini bilmediklerini ve barış gücü olarak görev yapacaklarını anlatıyor. Ukraynalıların çocuklarını ve ülkelerini koruduklarını ifade eden Rus askerler, pişmanlıklarını da dile getirdi.
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