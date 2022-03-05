Saldırı sonrası Zaporijya Nükleer Santrali

Çatışmaların ortasında kalan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde, mermi ve bombaların nükleer reaktörlerden birinin 250 metre uzağına isabet ettiği ortaya çıktı. Radyasyon sızıntısının yaşanmadığı santralde şu an Rus askerleri bulunuyor ve Ukraynalı mühendisler silahların gölgesinde tesisi işletiyor.
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