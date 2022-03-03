Saldırıların dumanı uzaydan bile görülüyor

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgal devam ediyor. Ülkenin birçok kenti havadan ve karadan saldırı altında... Bir uydu şirketi Ukrayna’daki yıkımı uzaydan görüntüledi. Köprüler ve askeri tesisler gibi kritik noktaların kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Saldırıların dumanı uzaydan bile görüldü.
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