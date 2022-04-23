Savaş helikopterinin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Ukrayna’nın 21 Nisan’da Zaporijya bölgesinde Rusya’ya ait savaş helikopterini düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Saldırı sounucu K-52 Timsah tipi savaş helikopteri alevler içinde kalırken bir başka helikopterin kaçmaya çalıştığı görüldü.

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 16:38 | Son Güncelleme : 23.04.2022 - 16:45

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