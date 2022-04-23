Savaş helikopterinin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Ukrayna’nın 21 Nisan’da Zaporijya bölgesinde Rusya’ya ait savaş helikopterini düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Saldırı sounucu K-52 Timsah tipi savaş helikopteri alevler içinde kalırken bir başka helikopterin kaçmaya çalıştığı görüldü.
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