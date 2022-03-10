Savaşan taraflar Antalya’da aynı masada

Antalya tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının tarafları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye’nin arabulucuğuyla bir araya geldi. Tarihi zirveden ayrıntıları NTV ekibinden Mete Çubukçu ve Deniz Kilislioğlu aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 11:43 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 11:51

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