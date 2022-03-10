Savaşan taraflar Antalya’da aynı masada

Antalya tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının tarafları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye’nin arabulucuğuyla bir araya geldi. Tarihi zirveden ayrıntıları NTV ekibinden Mete Çubukçu ve Deniz Kilislioğlu aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.