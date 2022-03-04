Savaşın sonunda Putin devrilir mi?

Ukrayna krizi, Rusya'nın işgale girişmesiyle savaşa dönüştü. Peki bu durum ne kadar sürecek? Krizden çıkmanın başka yolu var mı? İngiliz yayın kuruluşu BBC olası senaryoları derledi. Hepsi çok mümkün görünmese de senaryoların birden fazlasının birlikte gerçekleşmesi de olası. İşte 5 senaryo.

Haberler - NTV 04.03.2022 - 15:21 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 15:34

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