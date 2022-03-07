Savaşın tarafları perşembe günü Antalya’da buluşuyor
Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış umudu için kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela, 10 Mart Perşembe günü Antalya’da bir araya geliyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. NTV canlı yayınına katılan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, ‘‘Türkiye’nin güvenilir bir ortak olması ön plana çıkmıştır. Putin’in gerçek anlamda konuşabileceği, dertleşebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği Türkiye kalmıştır. Bu nedenle buluşmayı, yeni adımlar atabilme şansını yaratmak açısından çok önemsiyorum’’ dedi.
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