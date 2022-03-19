Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sürerken, askeri harekatın mimarları olarak anılan ‘Kremlin sadıkları’ Siloviklerin gücü her geçen gün artıyor. Vladimir Putin'in en güvenilir danışmanları olan ve yakın çevresinin kalbindeki adamlar olarak anılan Silovikler, Rusya’nın dış dünyayla bağlarının her geçen gün azalmasıyla nüfuslarını artırmaya devam ediyor. İşte Batı medyası tarafından 'Putin'in endişelerini körükleyen seçkin grup' olarak anılan Siloviklerin hikayesi... (Hazırlayan: Ahmet Yeşiltepe)
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