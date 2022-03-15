‘‘Annem, babam ve kardeşlerim Ukrayna’da kaldı’’

Türkiye’nin yardımıyla mahsur kaldıkları kentlerden kurtarılan Ukrayna vatandaşları yaşadıklarını anlattı. İki çocuğuyla Türkiye’ye gelen Tasia Andrusevych ‘‘Çocuklarla kaçmak çok zor oldu. Bombalar başımızın üzerinden geçiyordu’’ dedi. Başka bir Ukraynalı kadın, Svitlana Surova da komşusunun iki çocuğunun bombalı saldırıda yaşamını yitirdiğini anlattı.
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