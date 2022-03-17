Çavuşoğlu: Ateşkes umudumuz biraz daha arttı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba Lviv’de görüştü. Görüşme sonrasında Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Ayrıntıları NTV muhabiri Osman Terkan aktardı.
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