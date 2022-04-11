NTV ekibi harabeye dönen Borodyanka’da

Ukrayna’da savaş 47’nci gününde... En şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerden biri de Borodyanka... Harabaye dönen kent yaralarını sarmaya çalışıyor. Son çatışmaların üzerinden günler geçmesine rağmen enkazlarda hala hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri aranıyor. NTV ekibinden Korhan Varol ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin  ‘‘Buça’dan daha korkunç’’ olarak nitelediği Borodyanka’ya gitti.

Haberler - NTV 11.04.2022 - 16:18 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 16:30

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